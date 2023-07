La Russie frappe la ville natale de Zelensky, plusieurs morts

Une frappe russe a ravagé, lundi, un immeuble d'habitation en Ukraine, faisant six morts et des dizaines de blessés, au moment même où la Russie intensifie ses bombardements à la suite d'attaques de drones à Moscou. Tôt dans la matinée, Kryvyï Rig, la ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, située dans le centre du pays, a été la cible de deux missiles russes.

L'un a détruit un pan entier d'un immeuble, faisant six morts, dont une fillette de 10 ans et sa mère, et 75 blessés, selon un bilan actualisé du responsable de l'administration militaire de cette cité, Oleksandr Vilkoul. La majorité des blessés sont soignés à domicile, mais une vingtaine d'autres «restent à l'hôpital», dont deux sont «grièvement atteints», a-t-il précisé.