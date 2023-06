Pierrick Spizak«Villerupt est une porte d'entrée vers le Luxembourg»

Invité cette semaine de l'émission la «Story», le maire de Villerupt, Pierrick Spizak, est revenu sur le fait divers qui a fait l'actualité de la région au mois de mai, la fusillade qui a éclaté dans la commune frontalière et qui a fait cinq blessés dont un Luxembourgeois .

«Les victimes ne sont plus dans un état critique. Un jeune est encore à l'hôpital et on espère que son état va s'améliorer» a expliqué l'élu (NDLR: l'entretien a été enregistré la semaine passée). Pierrick Spizak a admis connaître la famille de l'auteur présumé des coups de feu, dans cette petite ville d'environ 10 000 habitants.