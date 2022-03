«Vin Diesel a été un vrai bâtard»

Mathieu Kassovitz, le réalisateur de l'énorme flop «Babylone A.D» s'est quelque peu défoulé sur l'acteur américain qui tenait le rôle principal de ce film futuriste.

«Sur le tournage, Vin Diesel a été un vrai bâtard avec Alain Figlarz (acteur et chorégraphe des combats sur le film, ndlr), moi et surtout Jérôme Le Banner (star de free fight qui tient un rôle de combattant dans le film, ndlr). Vin Diesel n’est jamais venu aux répétitions, il n’a jamais travaillé (...). Pour arriver à un vrai combat de cinéma, très proche des rencontres d’UFC, il fallait s’entraîner. On devait faire la bagarre la plus méchante du siècle, la plus hardcore (...).»