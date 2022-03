En France : Vincent Bolloré ne devrait pas tout de suite se retirer

La date du 17 février devait marquer le retrait des affaires de l’industriel et magnat des médias. Mais celui-ci semble désormais très hypothétique.

Vincent Bolloré est, à 69 ans, notamment propriétaire de «CNews», «C8» et «Canal+».

Vincent Bolloré, retraité le 17 février? La date, jour du bicentenaire de l’entreprise familiale, devait marquer le retrait des affaires de l’industriel et magnat des médias mais celui-ci semble désormais très hypothétique, tant les dossiers à régler sont encore nombreux. «Aujourd’hui, je finis de laisser ma place de conseiller, après avoir été dirigeant jusqu’il y a trois ans. Ma famille a accepté de poursuivre cette saga industrielle. Elle va représenter la septième génération», relatait le 19 janvier, Vincent Bolloré, dans le cadre d’une commission d’enquête sénatoriale sur la concentration des médias.

«Je laisserai ma place (...) lorsque nous fêterons le bicentenaire du groupe», ajoutait le milliardaire, 70 ans en avril, à la tête d’un empire avec un pied dans l’industrie (groupe Bolloré dans le transport et la logistique) et l’autre dans les médias (Vivendi). Or, le bicentenaire sera finalement fêté à deux reprises: la première fois jeudi à Ergué-Gabéric, près de Quimper, où est implanté le siège social de l’entreprise, la Compagnie de l’Odet, puis en juillet, en grande pompe avec plusieurs centaines de personnes.