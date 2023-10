L'animateur Vincent Cerutti aurait mordu les fesses d’une collègue

Connu notamment pour avoir présenté, pendant cinq saisons, «Danse avec les stars» sur TF1 et pour avoir officié des années durant sur les ondes de radio RTL, RFM et Chérie FM, Vincent Cerutti a été mis en examen le 6 septembre dernier par le tribunal de Paris pour agression sexuelle. Selon des informations du Parisien, les faits remontent au mois de novembre 2015 et se sont déroulés dans les bureaux de Chérie FM, où Vincent Cerutti animait alors la matinale.