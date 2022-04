Cinéma : Vincent Lindon président du jury du festival de Cannes

L’acteur français de 62 ans a été choisi pour présider le jury de la 75e édition du célèbre festival du film.

La nouvelle est tombée mardi en fin de journée: Vincent Lindon sera le président du jury la 75e édition du Festival de Cannes, qui aura lieu du 17 au 28 mai 2022. Il pourra compter sur huit autres membres, dont l’actrice suédoise Noomi Rapace et le réalisateur iranien Asghar Farhadi.

«C’est un immense honneur et une très grande fierté de me voir confiée, au milieu du tumulte des multiples événements que nous traversons dans le monde, la splendide et lourde tâche de présider le Jury du 75e Festival International du Film de Cannes», a déclaré le principal intéressé, cité dans le communiqué du festival.