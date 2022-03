Vincent Perez: «Guillaume Depardieu était un poète»

L’acteur suisse Vincent Perez réagit aux rumeurs selon

lesquelles son ami Guillaume serait

décédé d’une overdose.

Guillaume Depardieu (mort lundi à l’âge de 37 ans) et Vincent Perez (44 ans) s’étaient rencontrés sur le film «Cyrano» en 1990. Hier, Perez, qui a dirigé Depardieu junior dans «Peau d’ange» en 2002, nous a fait part de sa tristesse.

Oui, absolument. Il était un homme magnifique qui avait une notion de l’amour hors norme. Il ne vivait l’amour que dans toute sa grandeur. Et celui qu’il éprouvait pour sa fille était très grand.

Il était de ma famille, à la fois proche et lointain, dans le sens où il vivait dans des extrêmes. Et dans son monde, il était assez isolé.

Guillaume était intègre et faisait tout pour rester dans sa vérité, même quand celle-ci l’amenait dans un monde douloureux. Il était adorable, tendre, généreux et ne vivait pas dans l’apparence ni dans la superficialité. Il jouait du piano comme un dieu et écrivait de splendides poèmes. Je l’ai d’ailleurs toujours considéré comme un poète.