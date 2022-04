Téléréalité : Vincent Shogun se cachait pour consommer de la drogue

L’ex-star de téléréalité, désormais sobre, s’est confiée sans filtre sur le plateau de «TPMP».

Vincent Shogun a disparu des écrans de télévision depuis la saison 4 de «Moundir et les Apprentis Aventuriers», diffusée en 2019. Sur le plateau de «TPMP», le jeudi 31 mars 2022, il a révélé l’une des raisons de sa mise à l’écart des castings de téléréalité: il a été arrêté en septembre 2019, à Maastricht, aux Pays-Bas, pour une affaire de stupéfiants et a été incarcéré.

«Tout le monde a cru que c’était moi le trafiquant. J’ai fait 28 jours de prison», a raconté le trentenaire, en avouant qu’il était alors consommateur de cocaïne. Acquitté depuis lors par la justice néerlandaise, Vincent Shogun a expliqué qu’il était très mal entouré à l’époque et que comme il courait les soirées et que la consommation de stupéfiants y était courante, il y était devenu accro.

«Je me sens bien mieux maintenant qu’avant»

Questionné par Cyril Hanouna sur la présence de drogue dans la téléréalité - on se souvient que la production des «Anges» a été accusée de fournir les candidats - le Français a parlé de sa propre expérience. «J’ai fait dix ans de tournage. J’ai fait les «Anges», les «Ch’tis», les «Marseillais» et la «Villa des cœurs brisés».

J’ai fait toutes les émissions. La drogue, je la prenais avec moi et je me cachais pour consommer. Ce n’est pas la production qui donnait les produits», a-t-il assuré. Vincent Shogun a tourné la page. Il est clean depuis trois ans. «Je me sens bien mieux maintenant qu’avant», a affirmé celui qui se présente désormais comme un influenceur.