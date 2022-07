Tour de France 2022: Vingegaard fait craquer Pogacar et s'empare du maillot jaune

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE), vainqueur sortant, a remporté jeudi à Longwy la sixième étape du Tour de France et a pris les commandes du classement général de la course.

Pogacar a dépossédé du maillot jaune le Belge Wout van Aert, grand animateur de cette étape, la plus longue du Tour avec près de 220 kilomètres. Il devance désormais l'Américain Neilson Powless de 4 secondes et le Danois Jonas Vinegaard de 31 secondes.

Cette étape a suscité un engouement certain du côté de Longwy, aux portes du Luxembourg, et qui a vu l'abandon du coureur grand-ducal Alex Kirsch. Bob Jungels a lui fini l'étape 27e, à 27 secondes de Pogacar. Kévin Geniets est arrivé à Longwy dans un groupe à 7'28'' du vainqueur et se classe 126e. Au général, Jungels est 38e, à 4'59'' du nouveau leader, Geniets est 82e à 12'43''.