Tour de France: Vingegaard: «Nous sommes tous propres dans l’équipe»

Sur la ligne d’arrivée, Wout van Aert a attendu en souriant son leader, qu’il a battu pour 19 secondes lors du chrono de Rocamadour. La formation Jumbo-Visma a réussi une nouvelle démonstration avec un doublé, signant une troisième victoire consécutive (après Vingegaard à Hautacam et Laporte à Cahors).



Fidèle à lui-même, le Danois n’a pas exprimé de véritable émotion en revenant sur son sacre programmé dimanche sur les Champs-Élysées. Dans la salle de presse de Rocamadour, la température est toutefois montée d’un cran lorsqu’une journaliste slovène a interrogé le Danois sur les performances éblouissantes de son équipe Jumbo-Visma, détentrice des maillots jaune et à pois (Vingegaard) et vert (van Aert) et lauréate de six étapes sur la Grande Boucle 2022.