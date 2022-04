Jennifer Lopez et Ben Affleck – A nouveau fiancés, 20 ans après

La rumeur enflait depuis quelques jours. C’est désormais officiel: Jennifer Lopez et Ben Affleck sont à nouveau fiancés. «J’ai une très grande et excitante nouvelle à vous partager», explique la chanteuse dans une courte vidéo, en renvoyant ses fans vers son site internet OnTheJLo.com pour connaître les tenants et les aboutissants de cette déclaration.

Et c’est également dans les colonnes du magazine People que son porte-parole a confirmé qu’elle était bel et bien fiancée à Ben Affleck, sans toutefois préciser la date du mariage. À noter que les deux tourtereaux viennent d’emménager ensemble à Los Angeles.

Une pause de 17 ans

À ce sujet, Jennifer Lopez avait expliqué à People en quoi leur couple était reparti sur de bonnes bases: «Nous sommes plus âgés maintenant, plus intelligents, nous avons plus d’expérience, nous sommes à différents endroits de notre vie, nous avons des enfants maintenant, et nous devons être très conscients de ces choses. C’est un beau résultat que cela se soit produit de cette manière à ce moment de notre vie où nous pouvons vraiment nous apprécier, nous célébrer et nous respecter.»