Athlétisme : Vingt minutes après avoir été agressé, il devient champion de France

Wilfried Happio a remporté le titre de champion de France du 400 m haies après avoir été frappé dans le stade d’entraînement.

Maillot noir et bandeau noir de travers cachant un bandage sur l’œil gauche, le spécialiste du 400 m haies Wilfried Happio a survolé sa course et a révélé dans la foulée son improbable préparation de finale. Vingt minutes plus tôt, l’athlète de 23 ans avait été agressé sur la petite piste d’échauffement du lycée Malherbe, à 500 m du stade Hélitas. «Il y a eu un gros incident à l’échauffement. Quelqu’un s’est jeté sur lui et l’a tapé», a expliqué à l’AFP et au quotidien L’Équipe Olivier Vallaeys, entraîneur d’Happio et responsable du 400 m, du 400 m haies et du relais 4x400 m pour la Fédération française d’athlétisme (FFA).