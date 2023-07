Formule 1: Vingt mois après, Hamilton est de retour en pole position

Lewis Hamilton (Mercedes) a décroché, samedi, la 104e pole position de sa carrière et partira en tête du Grand Prix de Hongrie dimanche, devant le leader au championnat Max Verstappen (Red Bull) et son compatriote britannique Lando Norris.

Grâce à cette performance, le septuple champion du monde de Formule 1 – seulement 4e du championnat actuellement –, met fin à une période de disette de plus d’un an et demi sans pole position. Sa dernière remontait à décembre 2021, en Arabie saoudite.