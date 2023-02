En Afrique du Sud : Vingt morts dans une collision entre un bus et un fourgon blindé

Au moins vingt personnes ont été tuées et plus de 60 blessées dans une collision près de Johannesbourg, en Afrique du Sud, lundi après-midi.

