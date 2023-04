Tunisie: Vingt-sept migrants disparus ou décédés après un naufrage

Vingt-sept migrants originaires d’Afrique subsaharienne sont morts ou portés disparus après deux naufrages vendredi et samedi au large de la Tunisie, a indiqué à l’AFP un porte-parole du tribunal de Sfax, dans le centre-est du pays. Ces deux nouveaux accidents portent le bilan depuis le début mars à plus d’une centaine de morts ou disparus lors d’une série de naufrages survenus au large de la Tunisie, selon un décompte de l’AFP.

Vingt d’entre eux sont portés disparus et seuls «17 qui se sont révélés sur la deuxième embarcation» ont pu être sauvés, a-t-il ajouté. Un autre naufrage a eu lieu samedi matin, a-t-il dit en début de soirée à l’AFP, en donnant un bilan de «quatre corps repêchés sur une plage au nord de Sfax, trois disparus et 36 personnes secourues» pour cet accident survenu «plus près de la côte» que celui de vendredi.

«Très forte hausse»

La plus récente tragédie datait du 26 mars quand les corps de 29 migrants originaires d’Afrique subsaharienne avaient été repêchés après trois naufrages distincts au large de la Tunisie, tandis que 11 personnes avaient été secourues.

Vendredi, la garde nationale a annoncé avoir secouru ou intercepté «14 406 personnes dont 13 138 originaires d’Afrique subsaharienne, le reste étant des Tunisiens», sur les trois premiers mois de l’année, soit plus de cinq fois le nombre désigné pour la même période de 2022.

Les chiffres pour 2023 sont «en très forte hausse parce qu’il y a beaucoup plus de départs», avait précisé à l’AFP Houssem Jebabli, porte-parole de la garde nationale. La quasi-totalité des interceptions et sauvetages en 2023 ont eu lieu dans les zones de Sfax, la deuxième ville du pays, et Mahdia, sur la côte centre-est.