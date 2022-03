Guerre en Ukraine - «Elle a été violée par un soldat qui avait abattu son mari»

Des mercenaires russes du groupe Wagner se sont déployés dans l’est de l’Ukraine, a indiqué lundi le ministère britannique de la Défense, qui estime que plus de 1000 combattants de la sulfureuse société paramilitaire pourraient être amenés à combattre dans le pays.

«La compagnie privée militaire russe du groupe Wagner s’est déployée dans l’Est de l’Ukraine», indique le ministère dans un point de situation publié sur son compte Twitter. «Ils devraient déployer plus de 1000 mercenaires, dont des responsables de l’organisation, pour mener des opérations de combat.»

Réputés proches de Vladimir Poutine, le groupe Wagner et ses paramilitaires sont soupçonnés d’exactions au Mali, en Libye ou encore en Syrie. «En raison de lourdes pertes et d’une invasion (en Ukraine) largement bloquée, la Russie a très probablement été forcée de redéployer son personnel Wagner pour l’Ukraine au dépend des opérations en Afrique et en Syrie», estime Londres.