Violences à Paris, après l'assassinat de trois Kurdes

Des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre en marge de la manifestation qui réunissait samedi plusieurs milliers de personnes à Paris pour rendre hommage aux trois Kurdes tués et aux trois autres personnes blessées la veille près d'un centre culturel kurde de la capitale.

Une minute de silence a été observée, en musique, à la mémoire des victimes et de «tous les Kurdes morts pour la liberté». Plusieurs manifestants ont dénoncé auprès de l'AFP une «injustice» et un acte «terroriste» et «politique». Le suspect, de nationalité française et âgé de 69 ans, qui avait déjà commis des violences avec arme par le passé, a indiqué lors de son interpellation avoir agi parce qu'il était «raciste».