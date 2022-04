Combat en Angleterre : «Violences mentales et physiques, c’est ça la réalité du mariage des enfants»

À 16 ans, Payzee Mahmod a été forcée d’épouser un homme deux fois plus âgé. Presque 20 ans plus tard, elle salue la volonté de bannir le mariage des mineurs en Angleterre, contre lequel elle a milité.

Au début des années 2000, Payzee Mahmod, 16 ans à l’époque, et sa sœur Banaz avaient été envoyées de leur domicile londonien dans le Kurdistan irakien, d’où sa famille est originaire, pour y être mariées. Depuis, Payzee Mahmod a pu s’échapper et divorcer. Elle a initié une campagne pour obtenir un changement de la loi, qui autorise actuellement le mariage à partir de 16 ans en Angleterre et au Pays de Galles, moyennant consentement parental. Sa sœur a été étranglée en 2006 dans un «crime d’honneur», après avoir fui l’époux choisi par sa famille. Leur père, leur oncle et un troisième homme ont été condamnés à de lourdes peines de prison.