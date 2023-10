Violences policières: le quatrième policier de la Gare sort de prison

Le dernier des quatre policiers placés en détention provisoire mi-juillet dans l’affaire des violences policières présumées au commissariat de la Gare devrait être remis en liberté provisoire, sous contrôle judiciaire, ce mardi soir, selon nos informations. Un premier policier avait été libéré du centre de détention de Sanem le 22 septembre, puis deux autres, mercredi et jeudi dernier.

Une instruction judiciaire a été ouverte du chef de violences policières, coups et blessures volontaires aggravés, entrave à la justice et faux, alors qu’un homme placé en cellule de dégrisement le soir du marathon, le 30 mai dernier aurait été victime de coups. Les faits précisément reprochés à chacun des policiers n’ont pas été révélés par l’administration judiciaire et la chronologie de leur libération ne serait pas, selon nos informations, nécessairement en corrélation avec le niveau d’implication qui leur est reproché.