Violences urbaines en Lorraine: Les hommes du RAID déployés près du Luxembourg

La tension était toujours palpable jeudi soir, dans plusieurs villes de Lorraine, où de nouvelles violences urbaines ont éclaté dans de nombreuses communes comme Mont-Saint-Martin, Longwy, Fameck, Hagondange, Woippy, Metz, Behren-lès-Forbach, Nancy. Des incendies, des pillages et des dégradations de bâtiments publics ont été signalés dans toute la région, suscitant l'indignation des élus.

La mairie de Fameck a été saccagée, selon des images publiées vendredi matin, par le maire de la commune mosellane Michel Liebgott. «Les photos parlent d’elles-mêmes. Merci aux agents qui ont commencé à réparer les dégâts et courage à ceux qui vont découvrir le carnage, en arrivant au travail ce matin. Tout cela ne mérite aucun autre commentaire», a indiqué l'élu sur son compte Facebook.

Le RAID à Mont-Saint-Martin

À Metz, le maire François Grosdidier a indiqué que les mairies des quartiers de Borny et Bellecroix avaient été incendiées. À Hagondange, c'est le commissariat qui a été pris pour cible, tout comme à Woippy. Selon la préfecture de Moselle, 48 véhicules ont été incendiés, six personnes ont été interpellées et deux gendarmes ont été hospitalisés à l'issue des débordements.