Violent raid israélien dans la mosquée Al-Aqsa

De violents affrontements ont opposé mercredi dans la nuit la police israélienne à ce qu’elle a présenté comme des «agitateurs» dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, un des lieux de culte musulmans les plus emblématiques au monde. Dénonçant «un crime sans précédent», le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a appelé les Palestiniens de Cisjordanie «à se rendre en masse vers la mosquée al-Aqsa pour la défendre».

Celle-ci est située sur l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam, à Jérusalem-Est, territoire palestinien de la Ville sainte occupée et annexée par Israël. L’Esplanade est bâtie sur ce que les juifs appellent le mont du Temple, lieu le plus sacré du judaïsme. Ces violences surviennent peu avant le milieu du ramadan et alors que les juifs s’apprêtent à célébrer à partir de mercredi soir la Pâque, et dans un climat de montée des tensions entre Israéliens et Palestiniens depuis le début de l’année.

Une patrouille israélienne aux abords d’al-Aqsa le 5 avril 2023. AFP

La police israélienne a publié une séquence vidéo de plus de 50 secondes montrant des explosions de ce qui semble être des feux d’artifice à l’intérieur du lieu de culte.. D'autres images largement relayées sur les réseaux sociaux montrent des policiers frapper violemment des hommes au sol.

«Ce soir, alors que la police œuvrait pour permettre à un grand nombre de musulmans de célébrer le mois du ramadan et d’arriver dans la Vieille Ville de Jérusalem et sur le mont du Temple, plusieurs jeunes hors-la-loi et agitateurs masqués ont apporté à l’intérieur de la mosquée [al-Aqsa] des feux d’artifice, des bâtons et des pierres», écrit la police israélienne dans un communiqué.

«Après de nombreuses et longues tentatives infructueuses de les faire sortir par le dialogue, les forces de police ont été contraintes [d’intervenir] pour les déloger dans le but de permettre la tenue [des premières prières de l’aube] et d’empêcher des troubles violents», poursuit la police.

Lors de l’intervention, «un groupe important d’agitateurs» a tiré des feux d’artifice et lancé des pierres à l’intérieur de la mosquée en direction des policiers, écrit encore la police, indiquant qu’un agent avait été blessé par une pierre à la jambe. Les forces de l’ordre ont «arrêté les émeutiers», qui «ont causé des dégâts dans la mosquée et l’ont profanée», ajoute le texte sans préciser le nombre de personnes détenues.

Après l’annonce des affrontements à la mosquée Al-Aqsa, plusieurs roquettes ont été tirées à partir du nord de la bande de Gaza en direction du territoire israélien, selon des journalistes de l’AFP et des témoins. Des journalistes de l’AFP ont vu trois roquettes partir de loin, et des témoins ont indiqué en avoir vu d’autres. L’armée israélienne a fait état du déclenchement de sirènes d’alerte dans plusieurs zones urbaines israéliennes des environs de la bande de Gaza.

«Dangereuse escalade»

L’armée israélienne a indiqué de son côté que cinq roquettes tirées en direction du territoire israélien avaient été «interceptées par la défense antiaérienne» dans la zone de Sderot (sud d’Israël), et que quatre autres roquettes étaient tombées dans des zones inhabitées. Aucun de ces tirs n’a été revendiqué.

À Gaza, quelques dizaines de manifestants sont descendus dans les rues en plusieurs endroits dans la nuit, en brûlant des pneus. «Nous jurons de défendre et protéger la mosquée d’Al-Aqsa», ont-ils proclamé. Le ministère des Affaires étrangères égyptien a publié un communiqué «condamnant l’irruption de la police israélienne à l’intérieur [de la mosquée] Al-Aqsa et l’agression contre les fidèles». «L’Égypte tient Israël, puissance occupante, comme responsable de cette dangereuse escalade qui pourrait saper les efforts de trêve», ajoute le texte.

Le conflit israélo-palestinien a été aspiré dans une spirale de violence depuis le début de l’année après l’entrée en fonction fin décembre d’un des gouvernements les plus à droite de l’histoire d’Israël. Les violences ont fait près de 110 morts depuis le début de l’année et ont repris pendant le week-end après un semblant d’accalmie observé depuis le début du ramadan, le 23 mars.