Justice en France : Violente agression de Yuriy: 13 ados renvoyés devant la justice

«Il est établi que l'agression de Yuriy (...) était un acte de vengeance en réponse à l'agression subie» cinq jours plus tôt par le demi-frère et cousin de deux des mis en cause, d'après le magistrat. Dans le détail, le juge d'instruction a très largement suivi les réquisitions du parquet de Paris et prononcé le renvoi devant la cour d'assises des mineurs de Paris de six jeunes hommes âgés de 16 à 17 ans et de deux âgés de 18 ans au moment des faits, ainsi que le renvoi devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle de quatre mineurs âgés de 14 à 15 ans. Deux procès devraient donc se tenir, possiblement à huis clos vu l'âge au moment des faits des mis en cause.