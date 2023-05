Soudan: Violents combats après l’acceptation d’une trêve par les deux généraux rivaux

AFP

De violents combats ont éclaté dimanche à Khartoum, après l’annonce d’un cessez-le-feu d’une semaine accepté par l’armée et les paramilitaires se disputant le pouvoir au Soudan, censé commencer lundi soir. Les médiateurs américains et saoudiens ont annoncé avoir obtenu des deux camps, après deux semaines de négociations en Arabie saoudite, une trêve d’une semaine à compter de lundi «à 21h45 heure de Khartoum» (même heure au Luxembourg).

Mais en plus de cinq semaines de guerre, une dizaine de trêves ont déjà été annoncées puis aussitôt violées. «On ne leur fait pas confiance: à chaque fois, ils annoncent une trêve et reprennent leurs combats aussitôt», témoigne Adam Issa, un commerçant du Darfour, la région de l’ouest du pays la plus meurtrie par les combats avec Khartoum.

Un millier de morts

Depuis le 15 avril, la guerre entre l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), du général Mohamed Hamdane Daglo, a fait un millier de morts dans ce pays d’Afrique de l’Est, l’un des plus pauvres du monde, et plus d’un million de déplacés et de réfugiés.

Les infrastructures ont été très endommagées: la quasi-totalité des hôpitaux de Khartoum et du Darfour, frontalier du Tchad, ne peuvent plus opérer, et les médecins dénoncent les bombardements d’établissements de santé par l’armée de l’air ou l’artillerie des FSR. La plupart des cinq millions d’habitants de la capitale, terrés chez eux pour ceux qui n’ont pas pu fuir, n’ont plus ni eau ni électricité.

Les humanitaires réclament des couloirs sécurisés pour acheminer médicaments, nourriture et carburant, afin de relancer des services déliquescents depuis des décennies.