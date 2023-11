Violents incidents en marge du match Bulgarie-Hongrie

De violents affrontements ont opposé, jeudi à Sofia, des supporters bulgares et la police en marge de la rencontre Bulgarie-Hongrie comptant pour les qualifications de l’Euro-2024, organisée à huis clos et placée sous haute sécurité. Des membres des forces de l’ordre et des supporters ont été blessés, a indiqué le ministère des Affaires intérieures bulgare dans un communiqué, faisant également état d’arrestations sans donner plus de détails.