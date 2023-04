Tennis: Violents règlements de comptes entre Medvedev et Zverev

Daniil Medvedev et Alexander Zverev, ici à Indian Wells en mars, ne partiront certainement pas en vacances ensemble… Getty Images via AFP

Sur la terre battue monégasque, Daniil Medvedev (ATP 5) a dominé Alexander Zverev (ATP 16) 3-6 7-5 7-6 au terme d’un match intense de plus de trois heures. L’Allemand a même eu deux balles de match, mais n’a pas réussi à conclure.

Même si le Russe dit détester la terre battue, la logique sportive a été respectée. Pourtant, ce duel a tourné au vinaigre et à la guerre des mots une fois que les deux joueurs ont quitté le terrain. En cause dans un premier temps, le soi-disant comportement antisportif de Daniil Medvedev relevé par Alexander Zverev.

Des facéties à la Daniil

Durant la rencontre Medvedev a assuré le show. Peut-être un peu trop. Il s’est tout d’abord embrouillé avec quelques spectateurs.

Puis, le Russe a fait tomber le poteau du filet après avoir perdu son service sur une double faute. Un geste plutôt marrant qui a d’ailleurs fait sourire son adversaire. Mais pas vraiment l’arbitre…

Medvedev a également demandé à quitter le court pour aller aux toilettes, à 4-3 dans la troisième manche. Mais il est revenu dans le temps qui lui était imparti, tout juste pour changer de côté. Au final, il s’est imposé au terme d’un jeu décisif. Au moment de la poignée de main – glaciale – Zverev n’a pas adressé le moindre regard en direction de Medvedev. Son agacement était palpable.

L’attaque frontale de Zverev

Au moment de répondre aux questions de l’ATP, le Russe a retourné le couteau dans la plaie en disant: «Il a servi deux fois pour le match. Il aurait probablement dû faire mieux».

La réponse d’Alexander Zverev est arrivée dans la soirée au micro de Sky: «C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, mais il ne gagne pas avec son tennis. C’est l’un des joueurs les moins fair-play du monde. Il essaye tout ce qu’il peut quand il est mené au score. Il l’a fait à Indian Wells. Il l’a fait ici. En tant qu’athlète, je suis juste extrêmement déçu par ce comportement, car je prends l’équité et l’esprit sportif très au sérieux et, malheureusement, il n’en a aucun».

Et l’Allemand de poursuivre: «Notre rivalité est incroyable. Nous avons joué tant de fois l’un contre l’autre… Mais l’une des raisons pour lesquelles Roger Federer et Rafael Nadal sont si populaires et leur rivalité appréciée partout à travers le monde, c’est qu’il y a un énorme respect entre eux. Et malheureusement on ne peut pas dire cela de Medvedev. Et pour moi, c’est une réelle honte pour un athlète».

«Il y a des milliers de situations où il sent que je commence à mieux jouer et il essaye de me déstabiliser à chaque fois» Alexander Zverev à propos de Daniil Medvedev

Lorsqu’on lui demande de donner des exemples, il explique: «Quand je vais servir pour le match à 5-4, il enlève le poteau du filet et le jette. Il joue beaucoup avec le public. Ou encore, il va aux toilettes à 4-3 au troisième set, alors que c’est un changement de côté normal. Il y a des milliers de situations où il sent que je commence à mieux jouer et il essaye de me déstabiliser à chaque fois. Bien sûr, je ne devrais pas me laisser distraire par ça. C’est aussi complètement ma faute, je n’ai pas été bon aujourd’hui, mais je pense que le fair-play devrait toujours être présent.».

Medvedev en remet une couche le lendemain

Lors de son quart de finale, Daniil Medvedev a été sèchement battu par Holger Rune (ATP 9) 6-3 6-4. Au moment de la poignée de main, il a lancé au jeune Danois: «Bien joué. C’est injuste, tu joues trop bien. Tu joues de façon vraiment pas fair-play!» Et hop un petit tacle à Zverev au passage…

Au moment de s’expliquer en conférence de presse Medvedev s’est vraiment lâché: «Hier, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Les toilettes, je devais y aller. Mais reprenons les choses dans l’ordre. À 3-2, j’ai cinq balles de break environ. Il tient son service. Félicitations. Puis je gagne le jeu blanc. Je vais aux toilettes, je perds les deux jeux suivants, il sert pour le match et il dit que je vais aux toilettes pour le faire mal jouer. Sascha vit dans son propre monde. Quand il perd, on peut trouver 25 interviews de lui où il dit des choses étranges. Et qu’il se regarde dans un miroir avant de dire que quelqu’un n’est pas fair-play.» Le Russe a tenu à préciser que cinq joueurs étaient venus le voir dans le vestiaire en rigolant et en lui disant: «Sérieusement, Daniil, pourquoi tu es si peu fair-play?»

«On n’a jamais été des amis proches, peut-être seulement en juniors» Daniil Medvedev