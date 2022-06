France : «Violeur de la Sambre»: 20 ans requis contre Dino S.

Le sexagénaire qui est inculpé de viols sur 56 jeunes femmes risque une lourde peine. Durant trente ans, il était resté introuvable avant que des images de vidéosurveillance ne le trahissent.

Pour sanctionner un «désir sexuel sadique» qui a fait pendant trente ans 56 victimes, de viols, agressions sexuelles ou tentatives, le procureur a requis jeudi 20 ans de réclusion criminelle à l’encontre de Dino S., «le violeur de la Sambre». La peine requise, assortie de deux tiers de sûreté, est le maximum encouru par cet ancien ouvrier de 61 ans, qui comparaît depuis le 10 juin pour 17 viols, 12 tentatives de viol et 27 agressions ou tentatives d’agression sexuelle, dans un rayon de moins de 30 km autour de la Sambre, rivière traversant la frontière franco-belge.

«Nous vous demandons de le condamner pour la totalité des 56 faits», a déclaré l’avocat général Antoine Berthelot, alors que l’accusé n’en reconnaît que 40. «L’extrême dangerosité» de Dino S., «sa faculté à se dissimuler», «commandent que vous prémunissiez la société le plus longtemps possible», a poursuivi Antoine Berthelot, discernant dans le parcours de l’accusé «l’impensable banalité du mal».

Vie des victimes «colonisée»

«Accusation malhonnête»

«Monsieur S. a un trouble mental» affectant son comportement sexuel, qui n’est pas reconnu comme une pathologie, mais aujourd’hui avec sa psychiatre «il cherche, il chemine», a plaidé l’une de ses avocates, Me Margaux Mathieu. «Il a identifié cette colère, qui nourrissait son passage à l’acte», a-t-elle ajouté. «On essaye de vous faire croire que Monsieur S. ment, ou tord ses déclarations», a-t-elle déploré, critiquant une «malhonnêteté» du parquet général. Elle a aussi fustigé une «enquête bâclée», et des rapprochements opérés «à la louche» entre des faits réels et des dossiers «vides», ne comportant «absolument aucune preuve».