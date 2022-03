VIP Game: l'intégration passe par le rebond

La Fédération luxembourgeoise de basket et Special Olympics organisent un match de gala samedi au Rehazenter Kirchberg.

C'est désormais une tradition. Le Rehazenter Kirchberg de Luxembourg accueillera, samedi, la 4e édition du Special Olympics VIP Game. Une rencontre de basket qui réunit sur le parquet des sportifs handicapés mentaux, valides et des personnalités des mondes sportif et politique. Deux ministres luxembourgeois (Claude Wiseler et Mars Di Bartolomeo) seront là tout comme quatre députés (MM. Bettel, Braz, Kox et Strautz).