Viré pour avoir laissé des femmes courir sans leur voile

Le président de la Fédération d’athlétisme iranienne a démissionné, dimanche, à cause de la participation de femmes ne portant pas de voile obligatoire à un événement sportif, a annoncé un média officiel. «Hashem Siami a démissionné de son poste en raison des controverses liées à une compétition de course d’endurance organisée à Chiraz», une grande ville du sud de l’Iran, a indiqué l’agence Irna.

De plus en plus de femmes sans voile

M. Siami a déclaré à Irna que sa fédération n’était pas l’organisateur de la compétition et que les femmes ne portant pas le voile ne faisaient pas partie des athlètes de la fédération. Ces derniers mois, de plus en plus de femmes sont apparues sans voile dans les lieux publics, notamment après le début du mouvement de contestation déclenché par la mort en détention en septembre de Mahsa Amini, arrêtée pour infraction au strict code vestimentaire.