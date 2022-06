Mary Magdalene : Virée d’un avion: elle accuse la compagnie qui réfute

La Canadienne Mary Magdalene dit avoir été débarquée à cause de son apparence. Ce que réfute American Airlines.

La Canadienne Mary Magdalene, qui avait choqué la Toile à cause de ses transformations physiques extrêmes, a accusé une compagnie d’aviation de l’avoir exclue d’un vol pour une raison qui l’a blessée. «J’ai été expulsée à cause de mon apparence. S’il vous plaît, arrêtez la discrimination, c’est dégoûtant. Je me sens tellement gênée et déshumanisée en ce moment, vous n’en avez pas idée», avait-elle écrit sur Instagram le 1er juin 2022.