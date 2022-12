«One Tree Hill» : Virées si elles ne posaient pas en petite tenue en couverture de «Maxim»

Dans le podcast Drama Queen qu'elle anime avec les autres ex-stars de «One Tree Hill», Sophia Bush, alias Brooke Davis dans la série, est revenue sur cet épisode douloureux. «On nous a dit que nous devions le faire (...) Je me souviens, j'étais assise par terre dans le bureau du producteur et on m'a dit "regarde tous les castings des autres séries ont fait toutes les couvertures de magazines et personne ne veut de vous. Personne ne vous veut, vous avez enfin quelqu'un qui veut bien et vous allez lui tourner le dos?"».