Virés pour avoir critiqué leur boîte sur Facebook

Treize salariés de la compagnie aérienne Virgin Atlantic de Richard Branson ont payé pour avoir quelque peu médit sur leur entreprise via le site.

À peine cette affaire révélée, c’est au tour d’une autre compagnie britannique, British Airways, d’être sous les feux des critiques, rapporte The Mirror. Des employés ont dénoncés sur un groupe de Facebook des clients «ennuyeux», «sentant mauvais», et allant jusqu’à mettre leur carte d’embarquement en bouche avant de la transmettre. «Les clients américains et leur stupide accent», a encore commenté une personne en poste au check-in.