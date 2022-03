Licenciements en vue : Virgin est en liquidation judiciaire

Le tribunal de commerce de Paris a prononcé lundi la liquidation judiciaire de l'enseigne culturelle Virgin Megastore, qui emploie 960 salariés en France.

Virgin est victime de l'effondrement des marchés «physiques» du disque et du DVD, et de la concurrence des grands acteurs du web, comme Amazon et Apple.

«Il y a des gens qui ont fait en sorte que les (distributeurs de) produits culturels - dont Virgin - aient du mal à rester dans des surfaces, qu'on préfère louer à des sociétés qui ont une bien meilleure marge», a-t-elle regretté. Un comité d'entreprise est programmé le 24 juin pour évoquer les modalités du plan social pour les 960 salariés de l'enseigne et la quarantaine de salariés des filiales. Pour l'heure, ce plan est doté d'un budget de huit millions d'euros, alors que les salariés réclament 15 millions. Mme Mondollot a affirmé qu'elle s'occupait «de faire en sorte qu'il y ait le meilleur plan social, avec des formations», l'enseigne disposant de «8 000 euros par personne». Vingt-cinq ans après l'installation de l'emblématique Megastore sur la prestigieuse avenue des Champs-Élysées à Paris, présenté comme «le plus grand magasin de musique du monde», Virgin n'est plus en mesure de payer ses créanciers.

La chaîne de magasins est issue de l'empire Virgin du milliardaire britannique Richard Branson, mais cédée en 2001 au groupe français Lagardère, qui en détient toujours aujourd'hui 20%, contre 74% contrôlés par Butler Capital Partners (BCP). Comme d'autres distributeurs spécialisés, l'enseigne est victime de l'effondrement des marchés «physiques» du disque et du DVD, et de la concurrence des grands acteurs du web, comme Amazon et Apple. Au Royaume-Uni, patrie de M. Branson, l'enseigne Virgin Megastore a été cédée fin 2007, avant de mettre définitivement la clé sous la porte un an plus tard. Aux États-Unis, l'ancien numéro deux de la librairie, Borders, a disparu en 2011.