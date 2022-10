Conquête spatiale : Virgin Orbit va-elle s'installer à Luxembourg?

Et si le Luxembourg étoffait encore ses capacités spatiales? La lettre d'intention signée par François Bausch et Dan Hart, directeur général de Virgin Orbit, va en tout cas dans ce sens. Il s'agit d'étudier plus profondément la possibilité d'implanter au Grand-Duché tout l'environnement nécessaire au LauncherOne. Ce lanceur, d'environ 16 m de haut et 2 m de diamètre, est chargé sur un Boeing 747-400 volant à 10 km d'altitude et permet de mettre en orbite de petits satellites de moins de 500 kg.