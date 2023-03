En France: Virginie Efira et Niels Schneider n'ont pas que des amis parmi leurs voisins

Alors que tout va pour le mieux dans sa vie professionnelle et privée – Virginie Efira vient de décrocher le César de la meilleure actrice pour «Revoir Paris» et se trouve enceinte de son deuxième enfant – le couple d'acteurs composé par la Franco-Belge et Niels Schneider ne compte pourtant pas que des amis parmi ses voisins, à Paris. Dans une interview pour le podcast du journal Le Monde, Niels Schneider a ainsi reconnu que les relations étaient tendues et qu'il avait reçu «une pile de lettres d'insultes».