Grippe, Covid, bronchiolite: et si on remettait le masque?

Les nez commencent à couler, les quintes de toux commencent à se faire entendre... Si les températures sont encore clémentes, l'automne a pointé le bout de son nez et avec lui les infections respiratoires. Grippe, bronchiolite, Covid-19, infections à pneumocoques... Pour rappel, durant les deux derniers mois de l'année 2022, 263 enfants de moins de deux ans ont dû être hospitalisés suite à une bronchiolite et durant la saison hivernale 2022/2023 (octobre 2022 à mai 2023), 53 646 cas de Covid-19 et 10 709 cas de grippe ont été enregistrés.

Le ministère de la Santé a fait le point sur les bons réflexes à adopter car ces maladies «sont toutes contagieuses, peuvent provoquer des vagues épidémiques (...) affecter une grande partie de la population et provoquer une saturation du système médical et hospitalier».

Masque, vaccination et gestes barrières

Et voici le retour des fameux gestes barrières qui ont été quelque peu oubliés à la bonne saison: lavage régulier des mains, aération des espaces intérieurs, port du masque, limitation des contacts rapprochés et évitement des rassemblements durant la saison hivernale.

Le ministère évoque aussi la vaccination: les plus de 65 ans et les personnes les plus fragiles sont invités à se faire vacciner contre le Covid et contre la grippe. À noter que pour les tout-petits, il existe désormais au Luxembourg un traitement, administré par injection intramusculaire, qui permet de prévenir les infections dues au virus de la bronchiolite. Il peut être proposé aux nouveau-nés dès la naissance en maternité, à partir de la saison hivernale 2023/2024 (toutes les infos sur sante.lu)