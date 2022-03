Bolivie : «Vise bien!»: l’officier qui a tué Che Guevara est mort

Le Bolivien Mario Teran Salazar est décédé à 80 ans. Il avait abattu le Che en octobre 1967.

L’officier bolivien Mario Teran Salazar, qui a affirmé avoir tué le guérillero argentino-cubain Ernesto «Che» Guevara en 1967, est mort jeudi à l’âge de 80 ans à Santa Cruz de la Sierra, dans l’est de la Bolivie, ont indiqué ses proches. «Il est mort: il était malade et il n’y avait rien à faire», a déclaré à l’AFP Gary Prado, l’officier qui a capturé le Che dans la jungle bolivienne il y a 54 ans.

M. Prado a appris la mort de M. Salazar, qui avait été son élève de l’école d’officiers, jeudi en début de matinée. «J’ai été prévenu par sa famille et par des camarades des forces armées parce qu’il était dans un hôpital militaire», a-t-il déclaré. L’hôpital a refusé de confirmer le décès et la cause de la mort en raison du «secret médical».