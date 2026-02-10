Le prince héritier s'est libéré du protocole pour aller faire quelques frappes qui ne sont pas passées inaperçues du côté des jeunes joueuses du royaume.

William a fait montre de son excellente qualité de frappe devant les jeunes footballeuses saoudiennes. X

Le prince William a rencontré, mardi à Riyad, des jeunes footballeuses saoudiennes et tapé dans le ballon sur leur terrain d’entraînement, au deuxième jour de son voyage en Arabie saoudite destiné à renforcer les liens britanniques avec la monarchie du Golfe. Il est arrivé lundi dans le pays pour une visite officielle de trois jours, au moment où apparaissaient de nouveaux développements concernant les liens entre son oncle Andrew et Jeffrey Epstein.

Après avoir été reçu par le prince héritier et dirigeant de facto saoudien Mohammed ben Salmane, l’héritier de la couronne britannique a visité mardi un chantier de revitalisation urbaine dans la capitale saoudienne, avant de rencontrer les fillettes du centre d’entraînement de football, puis d’assister à un tournoi d’e-sports.

Selon des images diffusées par la chaîne britannique Sky News, le prince de 43 ans, en tenue décontractée, a conversé avec les jeunes joueuses de football et montré ses talents sportifs en mettant deux ballons dans les buts. Mercredi, il se rendra dans une réserve naturelle et une ferme durable dans l’oasis d’Al-Ula (nord-ouest), selon le programme dévoilé par ses services.

William n'a pas hésité à poser avec la gente féminine saoudienne. X

Les familles royales saoudienne et britannique entretiennent des relations chaleureuses de longue date et la monarchie pétrolière est l’un des partenaires les plus importants du Royaume-Uni dans le Golfe. Mais des frictions étaient nées de l’assassinat en 2018 du journaliste dissident Jamal Khashoggi au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, dans lequel la responsabilité directe de Mohammed ben Salmane a été mise en lumière par les services secrets américains.

Londres négocie actuellement un accord commercial avec le Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui regroupe les six États de la région, dont l’Arabie saoudite. Et Riyad a exprimé son intérêt pour le projet de futur avion de combat (GCAP) développé actuellement par le Royaume-Uni, l’Italie et le Japon.

Lundi, ses services ont, pour la première fois depuis la diffusion début janvier d’une nouvelle série de documents sur l’affaire Epstein, publié un bref communiqué soulignant que son épouse Kate et lui étaient «profondément préoccupés par les révélations qui se succèdent».

