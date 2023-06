Beyonce en visite sur le plateau de sa série préférée

Beyoncé s’est produite à Cardiff, en Angleterre, le 17 mai 2023, dans le cadre de sa tournée Renaissance. IMAGO/Cover-Images

Beyoncé, qui a acheté la maison la plus chère de Californie, vient de réaliser l’un de ses rêves les plus fous. Après avoir appris qu’elle était une très grande fan de «Bridgerton», l’équipe de production de la fiction a invité la star à venir visiter le plateau de tournage, à Londres, où se prépare la saison 3 de la série de Netflix. Une aubaine en or pour l’Américaine de 41 ans qui s’est récemment produite en Angleterre, dans le cadre de sa tournée mondiale Renaissance.

Selon le «Sun», Beyoncé a eu droit à une visite privée, à l’abri des regards indiscrets. «Le plateau a dû être fermé pour sa venue et toutes les personnes qui étaient au courant avaient l’interdiction d’en parler», a raconté une source. Quand la chanteuse a fait son apparition sur les lieux, cela a été «un moment incroyable» pour les comédiens et l’équipe de tournage. «Elle a posé beaucoup de questions et elle était vraiment intéressée, a ajouté l’informateur. Après son départ, tous ceux qui étaient là ont dit qu’ils avaient été choqués de voir à quel point elle avait été adorable, avec les pieds sur terre.»

Si l’épouse de Jay-Z aime tant ce feuilleton à succès produit par Shonda Rhimes, qui se déroule dans la haute société londonienne, lors de la Régence anglaise du XIXe siècle, ce n’est peut-être pas pour rien. Le chef maquilleur de la série, Marc Pilcher, a récemment révélé que la coupe de cheveux de Beyoncé dans le troisième volet de la saga «Austin Powers», sorti en 2002, l’avait inspiré pour la perruque afro de la reine Charlotte, incarnée par India Amarteifio, dans «La Reine Charlotte: Un chapitre Bridgerton», préquel de «Bridgerton». De plus, des versions des tubes «Halo», «Déjà vu» et «Run The World» de Beyoncé figurent sur la bande originale de «Bridgerton».