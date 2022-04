Carnet rose : Vitaa a accouché: c'est une fille!

La chanteuse a annoncé avoir mis au monde son troisième enfant, dimanche dernier. Une petite fille au doux prénom.

Après Adam (né en 2011) et Liham (né en 2014), voici Noa, née dimanche 10 avril 2022. C'est la chanteuse qui a annoncé elle même la nouvelle sur Instagram, mercredi soir. Elle a posté une jolie photo d'elle avec sa petite fille dans les bras.

«Louanges à toi Seigneur de m’avoir comblée une fois de plus par la plus belle de tes Créatures. Puisses-tu protéger notre poupée de ce bas-monde et la combler de tes bienfaits…», a-t-elle écrit. Elle avait annoncé l'heureuse nouvelle en décembre dernier alors que se terminait la première partie de la tournée «VersuS tour». Une grossesse durant laquelle s'était invité ce maudit Covid.