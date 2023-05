Automobiliste au Luxembourg: Vitesse, alcool, marijuana, insultes: le conducteur a cumulé les infractions

Un conducteur a été intercepté par une patrouille de police lundi aux premières heures du jour alors qu'il circulait à vive allure, rue de Bouillon, à Luxembourg-Ville. Lors du contrôle, les fonctionnaires ont constaté que le certificat du contrôle technique avait expiré et que l'automobiliste n'avait pas d'assurance valide. De plus, un poing américain et un sac avec des restes de marijuana ont été découverts dans son véhicule.

Pour couronner le tout, le test d'alcoolémie était positif, son permis lui a donc été retiré. Ce qui n'a visiblement pas plu à l'intéressé qui a commencé à se montrer de plus en plus agressif envers les policiers. Il les a insultés à plusieurs reprises et comme il ne voulait pas se calmer, il a été emmené au poste et placé en cellule de dégrisement le temps de dessoûler.