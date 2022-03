Télévision en France : Vivendi («Canal+») négocie avec «beIN Sports»

Vivendi, propriétaire notamment de «Canal+», négocie avec le fonds souverain du Qatar un rachat ou une diffusion exclusive des chaînes «beIN Sports» en France.

«Les discussions sont en cours depuis plus d'un mois», a affirmé une source proche du dossier, ajoutant qu'un accord ou un échec devrait être acté «fin février ou début mars». Parmi les deux options envisagées, le rachat des chaînes françaises de beIN Sports est évalué à 500 millions d'euros, que Vivendi pourrait payer en actions, cette somme équivalant à 8% du capital de sa filiale Canal+, précise le journal Libération qui a révélé l'information.

L'autre scénario consiste en un accord de distribution exclusive des chaînes françaises de beIN Sports, qui seraient ainsi réservées aux abonnés de Canal+ et CanalSat, sur le modèle d'Eurosport (groupe Discovery). «On n'est pas les seuls sur le coup», beIN Sports ayant également approché Orange et Free pour discuter une distribution exclusive, précise un négociateur de Vivendi cité par Libération. Contactés, Vivendi et beIn Sports n'ont pas souhaité commenter ces informations.