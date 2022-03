Allemagne : Vives tensions autour du congrès de l'AfD

Le parti d'extrême-droite allemand AfD se cherche un nouveau leader ce week-end à Hanovre. Plusieurs manifestations se déroulent en marge du congrès.

Tiraillée entre radicaux et modérés, l'extrême droite allemande doit se doter d'une nouvelle direction samedi et dimanche. Cela dans l'espoir de capitaliser sur les déboires politiques d'Angela Merkel, lors d'un congrès ciblé par plusieurs manifestations d'opposants.

Fort de ce succès, l'AfD, également présente dans 14 des 16 parlements régionaux, réunit ce week-end environ 600 délégués à Hanovre, dans le nord du pays. Objectif: désigner ses nouveaux dirigeants et se doter d'une feuille de route politique pour se positionner comme principal opposant à Angela Merkel.

Centaines de manifestants

Des milliers de policiers ont été mobilisés pour éviter tout débordement et le syndicat de police GdP a appelé au calme, après des échauffourées qui avaient éclaté lors du congrès du parti en avril à Cologne. Plusieurs policiers avaient été blessés.

Déchirements à l'interne

Le parti va également tenter d'apaiser le climat en interne, où se déchirent depuis des années l'aile la plus radicale et les tenants d'une ligne plus modérée. Illustration spectaculaire de ces querelles: la démission, au lendemain des législatives, de la coprésidente Frauke Petry qui a claqué la porte pour protester contre la dérive droitière du parti.