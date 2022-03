Commission européenne : Viviane Reding deviendrait vice-présidente

Selon nos confrères du wort.lu qui tiennent l'information d'un haut diplomate de Bruxelles, la Luxembourgeoise prendrait du galon et jouerait un rôle central dans la future commission qui doit être dévoilée d'ici peu.

De commissaire européenne chargée de la société de l'information et des médias depuis 2004, la native d'Esch-sur-Alzette pourrait se voir attribuer un poste plus important. Elle pourrait en effet devenir commissaire à la Justice, à la liberté et la sécurité. Un poste auparavant occupé par le Français Jacques Barrot.