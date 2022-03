UNION EUROPEENNE – Viviane Reding: «La Suisse doit se bouger»

UNION EUROPÉENNE : Viviane Reding: «La Suisse doit se bouger»

C'est par ce langage peu diplomatique que s'exprime dans les colonnes de la «SonntagsZeitung» la vice-présidente de la Commission européenne, Viviane Reding.

La commissaire européenne à la justice, estime que la voie bilatérale pratiquée par la Suisse, avec des exceptions ici ou là, n'est plus possible. «Si vous voulez participer à notre marché intérieur, il y a des règles», déclare Viviane Reding. L'une d'elle est d'avoir une juridiction internationale indépendante: «c'est le minimum». La Luxembourgeoise estime par ailleurs que la pression sur la Suisse va encore augmenter en matière fiscale.

Pour Eveline Widmer-Schlumpf, la voie bilatérale reste praticable et «on peut la poursuivre»; cela est reconnu par l'UE. Mais, avec quelque 120 contrats bilatéraux signés et une Europe à 27, cela deviendra toujours plus difficile à gérer. Il faudra ainsi être prêts à quelques adaptations.