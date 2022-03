Danse : Vivre un moment de joie avec «Just Dance»

LUXEMBOURG - Les danseurs de l'école de ballet Li Marteling vont monter sur scène, au Grand Théâtre.

L'école de ballet Li Marteling organise, tous les trois ans, un grand spectacle lors duquel environ 300 élèves âgés de 4 à 40 ans mettent en avant leur savoir-faire. Soixante mises en scène différentes ont été élaborées par cinq chorégraphes spécialisés dans les styles de danse aussi variés que le jazz, le ballet et le hip-hop.

«Le spectacle est destiné à faire vivre au public l'énergie positive que dégagent les mouvements. La joie de danser représente un dynamisme sans pareil susceptible de faire vibrer la salle au Grand Théâtre», assure encore Li Marteling. Une soixantaine de costumes différents ont été fabriqués en Israël, en Asie et aux États-Unis pour l'occasion. «On se sent un petit peu comme une star au moment où les lumières s'allument et que la salle est remplie», témoigne l'une des élèves qui danse depuis dix ans.