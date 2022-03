Vladimir en vacances en Sibérie

Le Premier ministre russe qui a toujours adoré se mettre en scène devant les photographes remet ça cet été: après avoir joué au fond du lac Baïkal, le voilà qui joue les aventuriers dans les rochers.

Affublé d'un chapeau de brousse et d'un treillis, le Premier ministre russe Vladimir Poutine s'est accordé une journée d'aventure et de rafting dans la région reculée de Touva, en Sibérie. À l'intention des journalistes, M. Poutine a notamment posé assis dans un arbre, lançant un regard empreint d'autorité sur le paysage rocailleux et accidenté de cette région frontalière de la Mongolie. Les médias russes ont expliqué que le Premier ministre avait pris une journée de vacances pour profiter de la nature sauvage de Touva.