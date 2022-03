Divorce officiel : Vladimir Poutine redevient célibataire

Le président russe et son épouse Lioudmila ont annoncé jeudi avoir divorcé après trente ans de mariage, dans une interview à la télévision russe.

Vladimir et Lioudmila Poutine auront été mariés pendant 30 ans.

«Vladimir Vladimirovitch est complètement plongé dans son travail, nos enfants ont grandi, elles vivent chacune leur vie», a-t-elle ajouté. «Il s'avère que chacun a sa propre vie, et je n'aime effectivement pas la vie publique», a-t-elle poursuivi. Ils s'étaient mariés le 28 juillet 1983, selon l'agence officielle Itar-tass. Ils ont eu deux filles, Maria et Katerina, nées respectivement en 1985 et 1986.