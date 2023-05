Télécoms: Vodafone va supprimer 11 000 emplois sur trois ans

Allier les forces dans la 5G

Vodafone, poids lourd du secteur en Europe, mène depuis plusieurs années une restructuration qui l'a notamment conduit à se recentrer sur l'Europe et l'Afrique. La semaine dernière, l'opérateur et Emirates Telecommunications (e&), devenu il y a un an premier actionnaire du groupe de téléphonie britannique, ont annoncé un accord de «partenariat stratégique».