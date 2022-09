Prévenir les rides : Voici 7 choses qui accélèrent le vieillissement

Certaines de vos habitudes font vieillir votre corps bien plus vite que vous ne le voudriez…

Certains facteurs accélèrent le vieillissement physique et sont par conséquent susceptibles de se répercuter également sur la santé. Pexels / Sam Lion

Nous sommes nombreux à vouloir remonter le temps, du moins au niveau physique. Or, le vieillissement est inévitable et devrait même être considéré comme un privilège. Le fait de faire plus jeune ou plus vieux que son âge n’est pas qu’une question de génétique. Le style de vie qu’on mène peut également avoir une grande influence sur l’âge physique et mental ressenti. Voici sept facteurs qui génèrent du stress oxydatif dans votre corps. Le stress oxydatif résulte d’un déséquilibre des cellules. Si cet état persiste, cela accélère le vieillissement du corps.

1. La consommation excessive d’alcool

Il est bien connu qu’une gueule de bois vous fait prendre quelques années en très peu de temps. Une nouvelle étude de l’Université d’Oxford a révélé que l’alcool accélérait effectivement le vieillissement cellulaire biologique. La responsable de l’étude, Dr Anya Topiwala, confirme qu’«une consommation régulière d’alcool augmente le risque de développer des pathologies telles que la maladie d’Alzheimer, le cancer ou des maladies cardiovasculaires à un âge avancé».

La consommation de deux à trois verres d’alcool par jour accélère le vieillissement prématuré du cerveau d’environ trois ans et demi. Pexels / Ketut Subyanto

2. L’exposition trop intense au soleil

Diverses études ont montré que le soleil faisait vieillir la peau. Des recherches faites en France en 2013 ont démontré que les rayons UV étaient responsables à 80% des signes visibles du vieillissement cutané dans le visage.

3. La sédentarité

Vers l’âge de 35 ans, notre masse musculaire commence à diminuer d’environ 1% par an, ce qui, à un âge plus avancé, augmente le risque d’ostéoporose, de fractures et de chutes avec blessures, comme les fractures de la hanche. Même de petits changements, comme l’utilisation d’un bureau debout, peuvent contribuer à préserver sa force musculaire dans les jambes et à stimuler la circulation sanguine, ce qui aide de surcroît à lutter contre un teint terne.

Marche, vélo, montée des escaliers à pied: une activité physique modérée de seulement 30 minutes par jour suffit à prévenir le vieillissement prématuré. Pexels / Nathan Moore

4. Le tabagisme

Le tabac nuit à la production de collagène, la protéine qui contribue au maintien de la bonne santé de la peau et à son élasticité. Avec l’âge, notre corps produit moins de collagène, ce qui explique le relâchement de la peau et les rides. Le tabac peut accélérer ce processus et entraîner un vieillissement prématuré de la peau.

Même si vous prenez soin de votre peau, il n’y a pas mieux pour elle que d’arrêter de fumer. Pexels / Maksim Goncharenok

5. La malbouffe

Une alimentation pauvre en substances vitales et une consommation excessive de sucre peuvent générer un stress oxydatif dans le corps. La vitamine C, E et le zinc sont les meilleurs antioxydants pour le combattre.

Les fruits rouges sont très riches en antioxydants et en vitamine C: 150 grammes suffisent à couvrir les besoins quotidiens. Pexels / Public DOMAINE

Les aliments riches en fibres tels que les légumes, les légumineuses, les céréales et les fruits contribuent à la régénération cellulaire du corps. Il est également important de miser sur les bonnes graisses contenues notamment dans le poisson, l’avocat et les noix et qui nous aideront à garder la forme physique et psychique.

Moins les aliments sont transformés, mieux c’est: il convient de miser sur des produits frais, de saison et de varier au maximum ses apports alimentaires. Pexels / Ella Ollson

6. Le stress chronique

Le stress est non seulement nuisible pour la santé, il accélère également le processus de vieillissement. Si le corps est soumis à une trop grande quantité de stress, il produit des oxydants qui endommagent les tissus et accélèrent la formation de rides. Les personnes souffrant de stress chronique présentent en outre des télomères plus courts, comme le révèle une étude réalisée par l’Université de Californie.

Quel est le rôle des télomères? Dans le génotype humain, les télomères enveloppent les extrémités des chromosomes et agissent comme une protection. À chaque division cellulaire, les télomères raccourcissent, jusqu’à devenir si courts que les cellules deviennent indivisibles. Au cours de ce processus, les performances musculaires, les capacités intellectuelles et l’acuité visuelle diminuent et les rides se forment. La longueur des télomères est donc révélatrice de l’avancée du processus de vieillissement, tout comme le stress oxydatif qui induit des dommages au niveau de l’ADN et accélère la dégradation des télomères.

Conseil: offrez-vous des moments de détente et faites le plein d’énergie, le week-end.

7. Le manque de sommeil

Selon une étude réalisée par le University Hospital Case Medical Center, les personnes en manque de sommeil présentent des signes accrus de vieillissement cutané, comme des rides, une pigmentation irrégulière de la peau et un relâchement cutané. En raison de la fatigue, elles font moins d’exercice et ont une alimentation moins saine, le manque de sommeil incitant à se rabattre sur des aliments sucrés et sur le café.

Sept à neuf heures de sommeil réparateur de qualité par nuit est nécessaire. Pexels / Lucas Andrade

Vous avez du mal à trouver le sommeil? Évitez la caféine après le déjeuner et renoncez aux écrans et à toute activité sportive une à deux heures avant le coucher. Veillez par ailleurs à créer un environnement sombre, calme et frais pour favoriser l’endormissement. Vous pouvez également suivre ces conseils pour optimiser votre sommeil.