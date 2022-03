Ours polaire affamé : «Voici à quoi ressemble le changement climatique»

Un photographe travaillant pour «National Geographic» a diffusé des images chocs d'un ours polaire victime de la famine sur une île canadienne autrefois couverte de glace.

Le photographe Paul Nicklen et des membres de l'organisation de défense de l'environnement Sea Legacy se sont rendus sur l'île de Baffin, au Canada, dernièrement. Et ce qu'ils ont vu les a beaucoup choqué. Ils sont tombés sur un ours polaire affamé et très visiblement amaigri. Sur une vidéo diffusée dans un premier temps sur Instagram, on voit le plantigrade squelettique en recherche désespérée de nourriture.